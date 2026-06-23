Con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal le gana a Uzbekistán 3 a 0
El astro luso marcó por duplicado en la victoria parcial de su seleccionado. Nuno Mendes, de tiro libre, marcó el restante.
Y llegaron nomás los goles de Cristiano Ronaldo en el Mundial. CR 7 marcó un doblete para Portugal, que le gana a Uzbekistán 3 a 0 al cabo del primer tiempo, en un partido correspondiente a la 2ª fecha del Grupo K.
Cristiano abrió el camino a la victoria a los 6 y anotó el tercero a los 39 minutos.
En tanto, Nuno Mendes --con un exquisito tiro libre-- marcó a los 17 minutos.
El cotejo se juega en el NRG Stadium (Houston), con arbitraje del marroquí Jalal Jayed.
Portugal venía de empatar ante Congo 1 a 1, mientras Uzbekistán había perdido ante Colombia 3 a 1.
A las 23, Colombia se medirá ante Congo.