Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

Con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal le gana a Uzbekistán 3 a 0

El astro luso marcó por duplicado en la victoria parcial de su seleccionado. Nuno Mendes, de tiro libre, marcó el restante.

Foto: El Gráfico.

Y llegaron nomás los goles de Cristiano Ronaldo en el Mundial. CR 7 marcó un doblete para Portugal, que le gana a Uzbekistán 3 a 0 al cabo del primer tiempo, en un partido correspondiente a la 2ª fecha del Grupo K.

Cristiano abrió el camino a la victoria a los 6 y anotó el tercero a los 39 minutos.

En tanto, Nuno Mendes --con un exquisito tiro libre-- marcó a los 17 minutos.

El cotejo se juega en el NRG Stadium (Houston), con arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Portugal venía de empatar ante Congo 1 a 1, mientras Uzbekistán había perdido ante Colombia 3 a 1.

A las 23, Colombia se medirá ante Congo.

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