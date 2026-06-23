El hombre que se convierte en estatua hoy debuta en el Mundial: ¿Quién es Lumumba Vea?

Esa postura mantiene durante todo el partido.

Colombia y República Democrática del Congo, tendrá un particular hincha: Michel Nkuka Mboladinga, más conocido como Lumumba Vea, un hombre que se ganó el reconocimiento internacional por su peculiar personalidad.

Lumumba Vea tiene 50 años y en apasionado aficionado del futbol congoleño y su particularidad es que cuando juega Congo, él permanece inmóvil como si fuese una estatua viviente.

Lo que Michel Nkuka realiza es imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba, que se encuentra en Kinshasa, la capital del Congo.

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Esta estatua es un homenaje a Patrice Lumumba, quien fue un líder independentista y revolucionario. Es reconocido por se el primer ministro de la República Democrática del Congo.

Fue líder del Movimiento Nacional Congoleño de 1958 hasta 1961, cuando fue asesinado por mercenarios belgas, quienes lo torturaron y lo disolvieron en ácido.

Fue hasta el 2002 cuando Bélgica aceptó su “responsabilidad moral” en el asesinato de Patrice Lumumba, y se disculpó por su ejecución.

Vestido con trajes con colores vivos, Michel toma postura y, desde una pequeña plataforma que coloca en el sector de plateas rinde homenaje al líder de su nación.

Con este homenaje, Michel busca resaltar los valores de dignidad, libertad y soberanía nacional, pero también trajo a la conversación el nombre de Patrice Lumumba y su historia, así como el legado que dejó para toda una nación.