Recuperan documentos valuados en US$ 100 mil vinculados a San Martín y otros próceres

Más de 200 documentos históricos vinculados a destacadas figuras e instituciones de la historia argentina fueron recuperados en el marco de un operativo realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

A partir del monitoreo y la verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron en la Ciudad de Buenos Aires cartas y documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros próceres nacionales.

Por sus características, tipografía, sellos y datación, las piezas evidenciaban que estaban presuntamente alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

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Los investigadores detectaron que en un sitio web de acceso público se ofrecía a la venta un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino.

Las piezas eran ofrecidas por un valor inicial de 100 mil dólares en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4 ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el lugar y el posterior traslado de la documentación a una dependencia policial para la posterior realización de las pericias correspondientes. (NA)