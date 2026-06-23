Handball: Tiro Federal ser coronó campeón del regional de Menores
Los chicos aurivioletas consiguieron una plaza para el Handball bahiense en el Torneo Nacional de clubes del año próximo.
Con autoridad y de manera invicta, los menores de Tiro Federal ganaron el torneo regional de Handball que se realizó el pasado fin de semana en Olavarría, obteniendo de esa manera una nueva plaza para el Handball bahiense en el Torneo Nacional de clubes del año próximo.
El equipo bahiense venció en fase de grupos a Alsina (Asambal), Estudiantes Unidos (Apebal) y Municef (Apebal).
Ya en semifinales, se impuso a Independiente (Asambal) y en la final nuevamente doblegó a Municef para quedarse con el torneo.
Plantel
Guo Owen
Lucero Azpilicueta Santiago
Zilli Tobías
Gaute Andre Lucio
Esteves Thiago
Tizon Grill Simón
Bacunoff Luciano
Alvarez Ramos Juan Cruz
Toscano Benjamín
Bustos Renato
Salles Bautista
Lacher Juan
Del Gobbo Mateo
Oficiales: Siria Seijas, Nicole López y Candela Azpilicueta.