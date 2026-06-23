Handball: Tiro Federal ser coronó campeón del regional de Menores

Con autoridad y de manera invicta, los menores de Tiro Federal ganaron el torneo regional de Handball que se realizó el pasado fin de semana en Olavarría, obteniendo de esa manera una nueva plaza para el Handball bahiense en el Torneo Nacional de clubes del año próximo.

El equipo bahiense venció en fase de grupos a Alsina (Asambal), Estudiantes Unidos (Apebal) y Municef (Apebal).

Ya en semifinales, se impuso a Independiente (Asambal) y en la final nuevamente doblegó a Municef para quedarse con el torneo.

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Plantel

Guo Owen

Lucero Azpilicueta Santiago

Zilli Tobías

Gaute Andre Lucio

Esteves Thiago

Tizon Grill Simón

Bacunoff Luciano

Alvarez Ramos Juan Cruz

Toscano Benjamín

Bustos Renato

Salles Bautista

Lacher Juan

Del Gobbo Mateo

Oficiales: Siria Seijas, Nicole López y Candela Azpilicueta.