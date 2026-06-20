Villarruel cargó contra el Gobierno y habló sobre Adorni: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se expresó durante el acto por el Día de la Bandera en contra del Gobierno y se refirió al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que "no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él".

Villarruel reavivó la fractura que mantiene con el Poder Ejecutivo y volvió a distanciarse del Gobierno. Desde Rosario, la funcionaria manifestó su rechazo por no haber recibido la invitación formal y señaló que "no está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada".

"Estamos en democracia, esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación y que haya esta segregación", dijo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, la titular del Senado se diferenció de la trama política y mostró su compromiso con la fecha patria: "No quiero hacer de esto un acto político y no quiero tener alguna otra declaración que no sea la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano".

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Consultada sobre la presencia de Adorni en el acto, la cual se tradujo como un nuevo apoyo de Milei a su funcionario —investigado por presuntas irregularidades en su patrimonio—, Villarruel remarcó la importancia de la festividad y cargó contra el jefe de ministros.

"Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni", precisó.

Por último, finalizó: "Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más".

Nuevo roce

Mientras se entonaban las estrofas del Himno Nacional, en donde ministros y secretarios de Estado orientaban sus miradas hacia el escenario principal en el que se ubicaba el Presidente, Villarruel permaneció de espaldas a esa estructura y dirigió su mirada de manera fija hacia la insignia patria.

La titular de la Cámara Alta recién se dio vuelta para enfocar el escenario central una vez que finalizó la ceremonia protocolar y comenzaron los aplausos generales de la concurrencia.

Este cruce gestual no constituyó un hecho aislado, sino que marcó la continuidad de una escalada de tensiones que ya lleva varios meses en el seno del Gobierno nacional. Diversos cronistas apostados en el lugar reportaron que el jefe de Estado no le dirigió el saludo a su compañera de fórmula al encontrarse en el evento oficial, repitiendo el desplante deliberado que ya había tenido lugar durante el Tedeum del 25 de Mayo.