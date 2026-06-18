Villarruel confirmó que viajará a Rosario por el Día de la Bandera y se reencontrará con Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que asistirá a la celebración del Día de la Bandera que se realizará el próximo sábado en la ciudad de Rosario y se reencontrará con el presidente Javier Milei, en el peor momento del vínculo.

Pese a que en Casa Rosada sostienen que la titular del Senado no fue invitada al acto patrio, desde en entorno de Villarruel aseguran que fue convocada por la provincia de Santa Fe y el municipio, encargados de la organización del mismo.

Lo cierto es que el sábado el mandatario y su compañera de fórmula volverán a reencontrarse luego de meses de tensión, marcados por los fuertes cuestionamientos de Villarruel a la administración libertaria y, en particular, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El libertario se mostrará con el ministro coordinador en medio de los rumores de renuncias y de salida del cargo a raíz de los movimientos en la causa judicial y la presentación de su declaración jurada.

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Fue la propia vicepresidenta la que anticipó su presencia, casi un mes después de haberse quedado afuera del Te Deum del 25 de mayo al no ser recibida por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", expresó a través de su cuenta de X.

Aún no está en claro cómo estarán ubicados en torno al Monumento a la Bandera que fue restaurado por el gobierno local de Maximiliano Pullaro. "El tema lugares se irá viendo. Le preocupa poco eso a ella", precisaron desde el entorno de la titular del Senado.

"Ni siquiera se van a cruzar. Van a estar completamente lejos. No nos interes verla", sentenciaron por los pasillos de Balcarce 50.

Es que el diálogo entre Villarruel y la Casa Rosada es nulo y la relación atraviesa su peor momento. Anoche, además de confirmar su asistencia al acto, expresó a través de sus redes sociales que tiene "más verdades para decir", pero que considera que "no están preparados para escucharlas". (NA)