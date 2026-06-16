Con Adorni en primera fila y Villarruel excluida, Milei viajará a Rosario por el Día de la Bandera

El presidente Javier Milei volverá a Rosario el próximo 20 de junio para encabezar el acto central por el Día de la Bandera, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien integrará la comitiva oficial en medio de la polémica por sus declaraciones juradas.

La ceremonia, prevista para las 10 de la mañana, volverá a mostrar la distancia entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no recibió hasta el momento una invitación formal para participar.

"Esta es una semana de mucha importancia en el Senado, después se verá lo del acto del día de la Bandera", indicaron fuentes cercanas a la titular de la Cámara alta, tratando de restarle importancia al gesto protocolar.

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De concretarse su ausencia, será la segunda vez consecutiva que Villarruel quede afuera de una actividad patria encabezada por Milei, tras el desplante que protagonizó el Gobierno durante el Tedeum del 25 de Mayo.

Mientras tanto, desde Santa Fe buscaron despegarse rápidamente de la polémica y apuntaron a que la entrega de las invitaciones depende exclusivamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

Por otro lado, la presencia de Adorni será uno de los mayores focos de atención, ya que será su primera aparición tras la revelación de la teoría del pendrive millonario, lo que provocó críticas de todo el ámbito político pero un contundente respaldo por parte de presidencia.

La visita de Milei a Rosario formará parte de una "agenda federal" que el Gobierno busca reactivar. También tiene previsto regresar del país norteamericano para encabezar en Tucumán los actos por el Día de la Independencia del 9 de julio.