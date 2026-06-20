Día de la Bandera: Villarruel le dio la espalda a Milei en el acto patrio

La fractura política e institucional dentro del binomio presidencial argentino quedó expuesta de forma dramática en Rosario, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel le dio la espalda a Javier Milei durante el acto por el Día de la Bandera.

El tenso episodio ocurrió en el Monumento Nacional a la Bandera mientras se entonaba el Himno Nacional Argentino. Mientras los ministros y secretarios de Estado orientaban sus miradas hacia el escenario principal en el que se ubicaba el presidente, Villarruel permaneció de espaldas a esa estructura y dirigió su mirada de manera fija hacia la insignia patria.

La titular del Senado recién se dio vuelta para enfocar el escenario central una vez que finalizó la ceremonia protocolar y comenzaron los aplausos generales de la concurrencia.

Este cruce gestual no constituyó un hecho aislado, sino que marcó la continuidad de una escalada de tensiones que ya lleva varios meses en el seno del Gobierno nacional. Diversos cronistas apostados en el lugar reportaron que el jefe de Estado no le dirigió el saludo a su compañera de fórmula al encontrarse en el evento oficial, repitiendo el desplante deliberado que ya había tenido lugar durante el Tedeum del 25 de Mayo.

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Con anterioridad, Milei declaró públicamente que la vicepresidenta carece de injerencia en la toma de decisiones gubernamentales y que está "más cerca de la casta" y del denominado círculo rojo que del proyecto oficialista.

Por su parte, apenas horas antes del inicio de la jornada en Rosario, Villarruel redobló la apuesta a través de sus canales digitales oficiales al asegurar que tiene "más verdades para decir", sembrando dudas abiertas sobre si el entorno presidencial se encuentra "preparado para escucharlas".

En paralelo a la atención pública concentrada en la distancia del binomio, el plano discursivo estuvo dominado por la agenda ideológica del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei reivindicó este sábado a Manuel Belgrano como el "primer intelectual liberal argentino", fundamentando dicha caracterización en su perfil como pionero de la ciencia económica en el Río de la Plata y en su férrea oposición al monopolio estatal impuesto por la corona española.

Esta particular lectura histórica cobró especial relevancia pública a través del libro Belgrano, el primer liberal, una obra escrita por el historiador y político Diego Valenzuela que cuenta con un prólogo redactado por el propio Milei.

En sus fundamentos, el mandatario destacó que el prócer, tras formarse en la Universidad de Salamanca, introdujo en la región las ideas de la Ilustración y el librecambio plasmadas en la obra de Adam Smith. (NA)