Día de la Bandera: Villarruel estará en Rosario pero se sentará lejos de Milei

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a coincidir este sábado en Rosario en el acto central por el Día de la Bandera, aunque lo harán en un contexto de marcada distancia política e institucional.

Según confirmaron fuentes de la organización, ambos compartirán el evento pero ocuparán ubicaciones diferenciadas, en una puesta en escena que refleja la tensión vigente entre ambos.

El esquema previsto contempla un escenario principal donde se ubicarán Milei junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Detrás de esa primera línea se dispondrán dos sectores diferenciados: uno reservado para funcionarios del Gobierno nacional y otro para autoridades provinciales. Será en este último espacio donde se sentará Villarruel, encabezando la fila de los representantes santafesinos.

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La disposición de los lugares no es un detalle menor. El sector nacional estará integrado por figuras cercanas al Presidente, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros referentes del oficialismo.

En ese ámbito, además, se busca proyectar una imagen de cohesión en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En contraste, la vicepresidenta quedará ubicada del lado de los funcionarios provinciales, en una señal clara de distanciamiento respecto del núcleo duro del Gobierno nacional.

El acto en Rosario marcará así el primer encuentro público entre Milei y Villarruel fuera del Congreso en más de un año, luego de que su último contacto institucional se limitará a la apertura de sesiones ordinarias. (NA)