“La Argentina cambia de modelo y los sectores que pierden beneficios hacen ruido”, según economista

El economista Agustín Etchebarne aseguró que la Argentina atraviesa una “transformación muy grande” del modelo económico y sostuvo que el ruido político actual responde a los sectores que pierden beneficios con el cambio de esquema impulsado por el Gobierno de Javier Milei. “Estamos viviendo un sistema económico distinto del que tuvimos los últimos 80 años y eso genera ganadores y perdedores. Los perdedores no se quedan mudos y callados”, afirmó.

El director general de la Fundación Libertad y Progreso destacó que, pese a las tensiones políticas, los principales indicadores económicos continúan mostrando señales positivas. En ese sentido, señaló que la confianza no se deterioró y puso como ejemplo la evolución del riesgo país, la acumulación de reservas y la baja de las tasas de interés.

“Lo más interesante que ha pasado estas últimas semanas es que, a pesar del ruido político, no generó desconfianza”, explicó en declaraciones radiales. “Si uno mira el riesgo país, que es el mejor reflejo de si está mejorando o empeorando la confianza, ha mejorado notablemente. Estamos en la zona de los 400 puntos, después de haber bajado más de 2600 puntos”.

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Etchebarne remarcó además que el contexto internacional tampoco modificó la tendencia del programa económico. “En el medio hubo una guerra internacional, hubo un aumento muy fuerte del precio del petróleo y volatilidad en los mercados, y frente a toda esa volatilidad en Argentina no pasó nada. El tipo de cambio está tranquilo”, sostuvo.

Según el economista, el Banco Central logró recomponer reservas y el escenario financiero comenzó a normalizarse. “El Banco Central compró 10.700 millones de dólares de reservas, no está vendiendo sino comprando. Las tasas de interés se cayeron muy fuerte, están cerca del 20% anual con una expectativa de inflación para los próximos 12 meses que ronda esa cifra”, explicó.

Consultado sobre la designación de Adrián Ravier dentro del Gobierno, Etchebarne consideró que representa una incorporación positiva por su formación económica y su capacidad de comunicación. “Es un hombre que tiene una profundidad de conocimiento enorme y una tranquilidad para exponer porque conoce lo que está diciendo”, afirmó.

En cuanto al debate económico de fondo, sostuvo que comparte una visión vinculada a la escuela austríaca de economía, corriente que también identificó con el presidente Javier Milei. “Muchos de nosotros estudiamos en la UBA con mucho keynesianismo y en algún punto nos dimos cuenta de que eso iba mal. Creo que la escuela austríaca es la que tiene la profundidad filosófica que defiende las ideas de la libertad”, señaló.

Respecto a las dificultades que todavía atraviesan muchas familias, como la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la mora bancaria, Etchebarne consideró que existe una transición entre dos modelos económicos. “Hay algunos datos que no son tal cual. Los salarios que están más retrasados son los públicos. Cuando abrís el marcador aparece la economía informal, que es el 45% de la economía, y son los ingresos que más crecieron”, explicó.

El economista reconoció, sin embargo, que la mora fue uno de los problemas derivados del proceso de ajuste y de la suba de tasas registrada meses atrás. “La mora empezó el año pasado por la fuerte suba de la tasa de interés. Hubo un proceso donde las tasas volaron y mucha gente que tenía consumos en cuotas no pudo sostenerlos”, detalló.

Para Etchebarne, ese proceso comienza a revertirse con la caída de las tasas y el regreso del crédito. “Ahora las tasas cayeron del 100% al 20%. La refinanciación empieza a hacerse con tasas mucho más bajas y está apareciendo el crédito en dólares”, afirmó.

En esa línea, anticipó una recuperación del consumo durante la segunda mitad del año. “El consumo no pasa por el tipo de cambio, pasa por el crédito, por las tasas bajas y porque la actividad económica empieza a volver a estar en crecimiento por la inversión”, sostuvo.

Sobre las críticas que apuntan a un supuesto atraso cambiario y a que el crecimiento depende exclusivamente de Vaca Muerta, Etchebarne cuestionó esa interpretación y defendió el cambio de orientación productiva. “El programa que tiene este gobierno, a diferencia de los anteriores, le saca el pie encima al sector productivo y corta los subsidios al sector improductivo”, afirmó.

Según el economista, la clave será la expansión de las exportaciones y la apertura hacia nuevos mercados. “Una vez que empezás a sacar impuestos al sector productivo, el sector productivo vuela. Y el sector productivo es exportador: el mercado deja de ser solamente los 47 millones de argentinos y pasa a ser el mundo”, señaló.

Finalmente, Etchebarne proyectó una segunda mitad del año con inflación más baja, recuperación del crédito y mayor dinamismo de la inversión. “La inflación viene para abajo. Pronosticamos 2,1 y salió 2,1. Ahora estamos viendo que puede perforar el 2 en junio”, indicó.

Y agregó: “Van a venir inversiones muy grandes. Se han anotado 121.000 millones de dólares en inversiones en el RIGI. Eso va a impulsar la economía”.

Para cerrar, planteó que el nuevo escenario económico también modifica las oportunidades laborales. “Hoy depende mucho de cada uno si quiere mejorar. Ya no depende de que lo mejor que podías tener era un conchabo en el Estado. Ahora el sector privado paga mejor y en algunas provincias paga mucho más”, concluyó. (N/A)