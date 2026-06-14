Pakistán anunció que EE.UU. e Irán firmaron el acuerdo que pone fin a la guerra en Medio Oriente

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que mantuvieron durante los últimos meses en Medio Oriente y adelantó que la firma oficial se realizará en Suiza.

Según informó el mandatario paquistaní, ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares” y avanzaron en un entendimiento que también contempla la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La mediación de Pakistán y Qatar fue clave para acercar posiciones entre Washington y Teherán después de más de tres meses de conflicto que impactaron en la seguridad regional y en los mercados energéticos internacionales.

El presidente estadounidense Donald Trump también celebró el entendimiento: "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!" Y confirmó que autorizó el levantamiento del bloqueo naval sobre puertos iraníes. “Simultáneamente con esto, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos”, agregó.

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No obstante, persisten algunas diferencias sobre los detalles finales del pacto. Mientras Pakistán y Estados Unidos sostienen que el acuerdo ya está cerrado, reportes internacionales indican que autoridades iraníes todavía mantienen cautela y señalan que algunos puntos continúan en discusión.

La firma formal del entendimiento está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza y podría marcar el final de una de las mayores crisis geopolíticas registradas en Medio Oriente durante el último año. (NA)