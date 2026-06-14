Israel golpea objetivos de Hezbolá en Beirut mientras avanza la vía diplomática

El Ejército israelí atacó este domingo objetivos del grupo chií Hezbolá en el barrio del Dahye, en el sur de Beirut, en el marco de una ofensiva que coincidió con el arribo de una delegación catarí a Teherán para destrabar las negociaciones de paz entre Estados Unidos y el régimen islámico de Irán.

La incursión militar en territorio libanés fue confirmada oficialmente por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras registrarse una serie de detonaciones que fueron percibidas en la zona por corresponsales internacionales.

"De conformidad con la directiva del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos terroristas de la organización Hezbolá en el barrio del Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbulá contra territorio israelí", detalló el comunicado emitido por las autoridades de Tel Aviv.

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En paralelo a las acciones bélicas sobre la capital del Líbano, la diplomacia de la región registró movimientos significativos con la llegada a la capital iraní de un asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, nación que ejerce el rol de mediadora entre Washington y Teherán en busca de dar por finalizadas las hostilidades.

De acuerdo con información difundida por las agencias locales, la visita tiene como objetivo primordial "examinar los últimos avances relacionados con el proceso diplomático", una gestión que se acopló a las recientes estimaciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghai, quien ratificó que "existe una alta probabilidad de que el memorando de entendimiento se finalice en los próximos días".



Trump adelantó que este domingo se firmará el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Por su parte, la Unión Europea prevé involucrarse en el conflicto de Medio Oriente mediante un debate clave que sostendrán mañana lunes los ministros de Exteriores del bloque en la ciudad de Luxemburgo, donde analizarán la factibilidad de prohibir el ingreso de productos provenientes de las colonias israelíes que son consideradas ilegales por la comunidad internacional.

Fuentes comunitarias informaron que los servicios jurídicos del Consejo y la Comisión Europea se encuentran evaluando los mecanismos legales correspondientes, dilucidando si la medida debe ser tratada desde la óptica de la política exterior -lo que demandaría la unanimidad de los integrantes- o bajo el esquema de la política comercial, alternativa que sólo requeriría el aval de una mayoría cualificada para entrar en vigencia.

Durante el encuentro, los funcionarios europeos también examinarán las tensiones existentes en el estrecho de Ormuz, la situación humanitaria en la Franja de Gaza y Cisjordania, y la posibilidad de sancionar a los ministros extremistas israelíes Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, una iniciativa que por el momento carece del consenso general de los Veintisiete debido al rechazo explícito de delegaciones como la de Alemania. (NA)