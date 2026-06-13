María Corina Machado le agradeció a Trump por su lucha contra el crimen organizado

La opositora venezolana y exdiputada María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, agradeció públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones contra organizaciones armadas y criminales, entre ellas el Tren de Aragua. La dirigente mencionó el operativo militar que terminó con la vida de Héctor Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como máximo líder de la banda.

“Todos estos logros eran impensables hace seis meses y, por ello, reconocemos y agradecemos al Presidente Trump y a su administración”, señaló.

Machado atribuyó a la intervención de Estados Unidos el inicio del desmantelamiento de redes criminales que, sostuvo, operaron con impunidad en Venezuela y extendieron su presencia a otros países de la región.

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“El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración. En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, agregó.

Según la Premio Nobel de la Paz, esas estructuras surgieron bajo la protección del chavismo y con complicidad de quienes gobernaron el país durante años; afirmó que el daño causado alcanzó dimensiones humanas, sociales, ecológicas y económicas “incalculables”.

El viernes por la noche, Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque “rápido y letal” que abatió a “Niño Guerrero”, líder de la banda que Washington designó como organización terrorista. Caracas confirmó posteriormente la operación.

Según el relato del gobierno de transición venezolano, el operativo en el estado Bolívar se realizó con tecnología especializada y mecanismos de intercambio de inteligencia entre ambos países, lo que restableció canales de cooperación que, afirmó, estuvieron interrumpidos durante siete años. (Infobae)