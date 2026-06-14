Trump pidió a Israel no atacar Líbano por la cercanía de un acuerdo con Irán: “No la echemos a perder"

El presidente Donald Trump pidió este domingo a Israel que no ataque Líbano mientras Estados Unidos e Irán negocian un memorando de entendimiento sobre la guerra en Medio Oriente.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense fijó una postura tajante frente a la escalada bélica y manifestó que "el ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido", añadiendo que la acción militar se produjo "particularmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán".

La advertencia de la administración norteamericana sobrevino pocas horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaran incursiones contra bases operativas de la organización chií Hezbollah en el sector sur de la capital libanesa, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

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La posición fijada por la Casa Blanca buscó restarle entidad al incidente que motivó la represalia de Tel Aviv sobre el territorio vecino con el propósito de salvaguardar las gestiones diplomáticas en curso. "Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondió fue muy pequeño e insignificante. Nadie resultó herido ni murió, y no debería interrumpir este importante proceso", continuó la publicación del jefe de Estado, quien enfatizó que "estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido Líbano, y todas las partes deberían dar un paso atrás".

Los ataques de las fuerzas israelíes contra Beirut replicaron la dinámica registrada hace una semana, cuando una ofensiva similar desencadenó una respuesta con misiles balísticos por parte de Irán, poniendo en riesgo la tregua.

El escenario de tensión se reavivó a pesar de que a principios de este mes Estados Unidos medió un nuevo alto el fuego entre Israel y Líbano, bajo el compromiso de que las fuerzas israelíes no golpearían Beirut en tanto Hezbollah evitara agredir a la población civil, un pacto que fue rechazado por el grupo armado.

Frente a las reiteradas violaciones de las condiciones de seguridad en las áreas de frontera, el presidente Trump insistió en la necesidad de congelar de inmediato las operaciones militares directas e indirectas en la zona.

"No debería haber más ataques de Israel en ninguna parte de Líbano, pero tampoco debería haber más ataques contra Israel por parte de ningún otro actor, incluido Hezbollah", escribió el gobernante, quien concluyó con optimismo respecto del entendimiento bilateral con Teherán al afirmar que "este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!". (N/A)