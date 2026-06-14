Guido Villar le “mete fichas” a Olimpo: “Está bien armado y es serio candidato al ascenso”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Siempre ocurrente, Guido Villar, después de presenciar y de sufrir el 0-0 entre Olimpo y Brown de Puerto Madryn, fue más allá de la actual campaña del aurinegro en el Federal A: “Aunque no sé cuantos partidos lleva sin meter goles (son 3), yo le sigo metiendo fichas, es un equipo muy bien armado y con altas pretensiones de ascender”.

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El arquero bahiense, que transita su tercera temporada en Independiente de Valle de Ecuador, se encuentra en pleno proceso de recuperación de la lesión que sufrió en un partido amistoso frente al Inter Miami de Messi el 26 de febrero, antes del comienzo del torneo de la Serie A en el fútbol ecuatoriano.

El 6 de marzo fue intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior --con compromiso meniscal-- de su rodilla derecha y hace una semana recibió el permiso de su club para que pueda viajar a nuestra ciudad.

“Estoy entrando en el tercer mes de rehabilitación, y sacando cuentas mentalmente me quedan unos cinco o seis para poder volver a entrenar con normalidad”, sostuvo el golero de 28 años que se convirtió en profesional defendiendo el arco olimpiense.

“Por el momento solo puedo caminar para darle movilidad a la pierna, también un poco de gimnasio para recuperar masa muscular y fortalecer el cuádriceps. Si todo sigue así, recién sobre fin de año voy a empezar con los trabajos de campo”, argumentó el longilíneo cuidapalos criado en Villa Rosas.

--Hablemos de algo más lindo: ¿cuál es el balance del semestre para Independiente del Valle?

--Más que bueno. Clasificamos primeros en el grupo H de la Copa Libertadores (13 puntos igual que Rosario Central, aunque el negriazul se impone por diferencia de goles) y lideramos el certamen de nuestra Liga. Además, el equipo tiene jerarquía, carácter y sabe que puede ganar en cualquier cancha.

--Con ese panorama, para que vas a volver...

--ja, ja. Y sí, tenés razón. Los chicos vienen bárbaro, aunque ver los partidos de afuera me está sacando años de vida...(risas). La idea es atajar algunos cotejos antes del cierre de la temporada, y si no, terminar entrenando fuerte para arrancar el 2027 con las ilusiones renovadas.

--¿Existe una fecha estipulada para el regreso?

--No, la recuperación es día a día y, por el momento, no se pueden hablar de precisiones. Me miro la rodilla y quiero atajar ya, pero son procesos largos, que suelen ir entre 7 y 9 meses. Hoy estoy más tranquilo, no me doy tanta manija. Entiendo que si pasó, fue por algo...

--¿Como lo ves a Olimpo?

--Pese a que está atravesando una sequía de goles (“Como lo pusiste en el diario, viste que te leo”), se encuentra muy sólido en defensa y es un plantel de enorme jerarquía. Mientras siga al tope de las posiciones de la Zona, cualquier resbalón va a significar una pronta recuperación. Ya jugó 10 partidos y le convirtieron dos goles, desde ese lado es fantástico.

“No soy nadie para calificar o analizar a este Olimpo, más allá de que sigo la campaña y veo todos los partidos por streaming. Es un equipo bien armado, de hombres, con individualidades que, tal vez, exceden el nivel del Federal A”.

--Y con tu amigo Martín Ferreyra, ¿de qué hablan?

--Ja,ja, lo cargo, le pregunto cuando va a meter una porque últimamente está peleado con el gol.

--Pero “Tincho” juega de central.

--Hace dos campeonatos arrancó siendo el goleaor del equipo y se la creyó, por eso ahora va a todos los tiros. Igual está jugando bien, con el “Chino” (Moiraghi) forman una dupla de luxe (sic).

--¿Cuándo volvés a Ecuador?

--La semana que viene, en el departamento me está esperando el sillón para ver los partidos del Mundial.

--¿Argentina campeón?

--Con el “Enano” (Messi) inspirado cualquier milagro puede ser posible.