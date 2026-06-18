Entró en vigencia el aumento del 30% en la tarifa de taxis

Luego de 13 meses sin modificación la tarifa de taxis en la ciudad de Bahía Blanca aumenta un 30% estableciendo la bajada de bandera en 2153 pesos.

Según indicaron fuente oficiales, se actualizó el precio referencia en unos 2153 pesos y en 161 la ficha cada 100 metros. Este aumento representa un 30% con respecto a la ultima modificación aprobada en mayo 2025.

Según indicaron los taxistas, venían reclamando una actualización debido al incremento de los costos fijos en materiales y combustible. La aprobación el pasado jueves viajó hacia el ejecutivo el viernes y fue rubricada el martes, luego del feriado, para que entre en vigencia a partir de las cero horas de este jueves.

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Desde hace un tiempo no rigen más los aumentos automáticos pautados cada determinados meses, por lo que queda supeditado al pedido desde el sector, teniendo en cuenta los costos fijos generados por el oficio.

Con el arribo de las plataformas de transporte como UBER, se ha corrido del eje hacia la discusión sobre la habilitación y utilización de estas últimas, un servicio que está creciendo día a día y cuya actividad está siendo regulada por el Municipio.