Apertura liguista: la 13ª fecha irá entre sábado, domingo y martes
Se empiezan a definir los lugares para jugar los playoffs en las dos categorías.
El Torneo Apertura de la Liga del Sur entra en su etapa decisiva. Este fin de semana se jugará la 13ª fecha y se empezarán a definir cosas importantes.
En la A, la jornada se abrirá el sábado --a las 15-- con dos partidos: La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting (en cancha de Libertad).
El domingo, en tanto, chocarán Villa Mitre-Libertad, a las 11.
Y el martes, a las 15, el líder Huracán será anfitrión de San Francisco en cancha de Villa Mitre.
En la B
El grueso de la fecha irá el sábado, a las 15.
Chocarán Tiro Federal-Dublin, Comercial-Pacífico BB y Rosario-Pacífico de Cabildo.
Finalmente, el domingo a las 15, Olimpo recibirá en el Carminatti a Sansinena.