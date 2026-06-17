Apertura liguista: la 13ª fecha irá entre sábado, domingo y martes

El Torneo Apertura de la Liga del Sur entra en su etapa decisiva. Este fin de semana se jugará la 13ª fecha y se empezarán a definir cosas importantes.

En la A, la jornada se abrirá el sábado --a las 15-- con dos partidos: La Armonía-Bella Vista y Liniers-Sporting (en cancha de Libertad).

El domingo, en tanto, chocarán Villa Mitre-Libertad, a las 11.

Y el martes, a las 15, el líder Huracán será anfitrión de San Francisco en cancha de Villa Mitre.

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En la B

El grueso de la fecha irá el sábado, a las 15.

Chocarán Tiro Federal-Dublin, Comercial-Pacífico BB y Rosario-Pacífico de Cabildo.

Finalmente, el domingo a las 15, Olimpo recibirá en el Carminatti a Sansinena.