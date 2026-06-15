Prohibirán el uso de redes sociales a menores de 16 años en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes durante una conferencia de prensa en Downing Street, la inminente prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 16 años, argumentando la necesidad de proteger el bienestar infantil.

La medida entrará en vigor a partir de la próxima primavera y Starmer señaló: "Como padre, sé que todos quieren que sus hijos crezcan de un modo seguro y feliz y la situación actual no está funcionando bien".

"Los ciudadanos esperan, con razón, que tomemos medidas y este Gobierno pondrá siempre a los padres y a los menores por delante de cualquier otra cosa, por eso hemos decidido poner fin a un sistema que estaba fallando a nuestros menores y emprender acciones firmes que permitan a cada menor empezar su trayecto vital en las mejores condiciones”, añadió.

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En tanto, se indicó que la prohibición incluirá a plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, mientras que WhatsApp y Signal no forman parte de la misma y las restricciones se aplicarán también a servicios de gaming y plataformas de live streaming.

“No hemos dejado de prohibir el alcohol porque algún menor haya sido capaz de comprar bebida, así que, sería ridículo seguir ese argumento", expresó el primer ministro británico.

Además, dijo: "Las leyes son una expresión de nuestros principios, configuran el contrato social y la que vamos a aprobar cambiará el debate público entre los padres y las expectativas de los menores en el medio y largo plazo”. (NA)