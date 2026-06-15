El riesgo país argentino sigue en baja y se disparan las bolsas por el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los bolsas internacionales se dispararon en la apertura con subas fuertes tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Irán, que le podrían poner fin a la guerra en los próximos días.

En tanto, el riesgo país argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años. Se da gracias a la suba en los bonos soberanos, luego de la mejora en la calificación crediticia que recibió el Estado nacional la semana pasada.

Por otro lado, y raíz del entendimiento entre EEU y los iraníes, el Brent cotizaba a US$82,84, marcando otra caída frente al último cierre. (NA)