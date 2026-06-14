Murió Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo y referente de la lucha por los derechos humanos

Taty Almeida, una de las referentes históricas de las Madres de Plaza de Mayo, murió este domingo a los 95 años. Hace tres semanas que estaba internada en el Hospital Italiano y en las últimas horas se agravó su estado de salud.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, popularmente conocida como Taty Almeida, nació el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano. Docente de formación, su vida cambió radicalmente el 17 de junio de 1975 cuando su hijo Alejandro Martín Almeida, de 20 años, estudiante de primer año de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y empleado en la agencia estatal Télam, fue secuestrado por la Triple A. Desde entonces permanece desaparecido.

En 1979 se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo y, tras la división de la organización en 1986, integró la Asociación Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, donde se convirtió en una de las referentes más persistentes en la demanda de Memoria, Verdad y Justicia por los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

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Hija de un oficial de Caballería y con una familia de tradición militar, Almeida cursó el magisterio en la Escuela Normal Superior N° 7 de Almagro y ejerció como maestra antes de casarse en 1953 con Jorge Almeida, con quien tuvo tres hijos: Jorge, Alejandro y Fabiana.

En Madres, Almeida colaboró con equipos forenses para la identificación de restos y el impulso de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado. También participó activamente en charlas, conferencias y eventos nacionales e internacionales, enfatizando que el plan represivo no comenzó con la dictadura sino que tuvo antecedentes claros entre 1974 y 1975.

Su trayectoria incluye múltiples reconocimientos públicos. En 2011, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la declaró Personalidad Destacada en Derechos Humanos. Recibió doctorados honoris causa de universidades como la Nacional de Córdoba (2017) y la Nacional de las Artes (2019).

El 18 de abril de 2026, a los 95 años, la Universidad de Buenos Aires le otorgó el mismo título en una ceremonia realizada en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, ante un auditorio colmado por estudiantes, docentes, familiares y militantes de derechos humanos.

En esa ocasión, sentada en silla de ruedas y con su pañuelo blanco, Almeida señaló que “ya hemos pasado la posta” a las nuevas generaciones y que “a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”.

“Por supuesto, en mí están todas las Madres. Las madres que aún están, las que no están, pero que siempre van a seguir estando”, agregó Almeida en ese acto.

Su historia personal, la de una docente de origen militar que transformó la ausencia de su hijo en un compromiso colectivo, forma parte del proceso más amplio que impulsó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el informe Nunca Más y los juicios por delitos de lesa humanidad. En sus intervenciones públicas insistió en la necesidad de sostener la memoria y en el rol de los jóvenes como relevo de esa lucha iniciada hace casi cinco décadas. (TN)