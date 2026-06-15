Dura frase de Carlotto al Gobierno tras la muerte de Taty Almeida: “Deben estar brindando”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lamentó este lunes el fallecimiento de Taty Almeida, referente histórica de las Madres de Plaza de Mayo, y dijo que no espera ningún reconocimiento por parte del Gobierno, porque “nos odian” y hoy “deben estar brindando”.

Carlotto calificó como una “tan triste noticia” el fallecimiento de Almeida, con la que “tanto hemos luchado y sufrido juntas”, dijo, y recordó que tenían “una relación a veces muy risueña por su carácter y su temperamento alegre”.

La dirigente de Abuelas confirmó que asistirá al velatorio que se realizará a partir de las 14 de hoy en la sede del sindicato telefónico FOETRA, y destacó: “Tengo que estar, tengo que acompañarla, me parece mentira que no escuche más sus chistes, que no pueda escuchar más su voz, que no nos riamos más juntas”.

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Asimismo, descartó que pueda llegar un mensaje de reconocimiento para la trayectoria de Taty Almeida desde el Gobierno nacional. “No creo, esa gente nos odia, al contrario, deben estar brindando”, afirmó en diálogo con Splendid AM 990.

“Yo, la verdad, no quiero ni pensar en ellos porque no vale la pena. Tenemos que pensar en nosotros, fortalecernos para lo que sigue y para que nunca más suceda lo que hemos tenido que sufrir nosotros”, enfatizó.

Carlotto puntualizó que en la organización que preside “quedamos dos abuelas nada más con vida”, y destacó que “el resto son jóvenes que trabajan muchísimo, que nos representan ahora y son ellos los encargados de mantener viva la memoria”.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años. Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en la Argentina. (NA)