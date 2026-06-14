“7 días para que sea historia”: Quirno cruzó al colombiano Petro tras otra crítica a Milei

El canciller argentino, Pablo Quirno, respondió con dureza al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el mandatario cuestionara la política tributaria del Gobierno de Javier Milei al compartir un informe sobre la carga impositiva en Argentina.

Petro se hizo eco de un estudio, compartido por el medio Telesur, que sostiene que los sectores de menores ingresos afrontan una presión tributaria del 36%, mientras que en los niveles más altos de ingresos el peso de los impuestos ronda el 26%. A partir de esos datos, afirmó: “Miren lo que pasa en Argentina, pagan más los trabajadores que los ricos”.

“Está situación en Argentina es la que pasará si usted se cree la estupidez de prometer bajar impuestos. Efectivamente le bajan impuestos, pero a los más ricos y le suben a la gente que trabaja”, escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

La respuesta de Quirno no tardó en llegar. El economista citó la publicación de Petro y escribió una breve, pero contundente, frase con tono electoral: “7 días para que sea historia. Nefasta por cierto”.

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El mensaje hizo referencia a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio en Colombia, donde el oficialismo buscará mantener el poder frente a una oposición, encabezada por Abelardo de la Espriella, fortalecida en las encuestas.

El cruce se produjo en medio de una relación tirante entre las administraciones de Milei y Petro, que en los últimos meses protagonizaron diversos intercambios públicos por diferencias ideológicas y económicas. (NA)