Si bien se postergó la sesión del Senado, avanza la interpelación a Manuel Adorni

La Libertad Avanza logró demorar por una semana la sesión donde se tratará un proyecto de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el 2 de julio, con lo cual ahora el Gobierno tendrá 15 días para definir si mantiene al funcionario o lo separa de su cargo.

El oficialismo pudo postergar la sesión hasta el 25 de junio, pero no pudo evitar que hasta los bloques dialoguistas respalden la decisión de promover la interpelación y una posible moción de censura del cuestionado jefe de Gabinete. Los dialoguistas no estaban dispuestos a esperar y solo aceptaron demorar una semana más la sesión a la espera que el Gobierno separe al cuestionado funcionario.

Si bien el Ejecutivo gana tiempo para definir el futuro de Adorni, quien fracasó en su intento de solo presentarse para exponer sobre la marcha del gobierno, ya que en forma previa deberá responder las preguntas de los senadores sobre su patrimonio, y estará expuesto a una posible moción de censura.

La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria en cuyo transcurso se resolvió a propuesta de los bloques opositores tratar en la próxima sesión un proyecto para citar a una interpelación al funcionario el 2 de julio. Esto ocurrió luego de un extenso encuentro entre la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques dialoguistas, donde desde la UCR, el PRO y bloques provinciales, le anticiparon su decisión de promover la interpelación, aunque aceptaron demorar la sesión por una semana.

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Bullrich aclaró que la inclusión de este proyecto fue propuesto por los bloques opositores y "no será acompañado por La Libertad Avanza", al tiempo que aclaró que los impulsores de esta propuesta deberán reunir mayoría absoluta

"Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución y requiere mayoría absoluta", aclaró Bullrich.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la permanencia de Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañará “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el expresidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” aseveró.

Votos

El proyecto de interpelación ya tiene asegurados tiene 25 votos, a los que sumarían tres de Convicción Federal -que responden a los gobernadores aliados de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil-, además de la mayoría de la decena de radicales y dos del PRO.

A esa lista hay que agregar dos santacruceños, dos de Provincias Unidas, una salteña, dos legisladores del Frente de la Concordia, 1uno de Despierta Chubut y uno de la Neuquenidad. (con información de NA)