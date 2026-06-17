La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles llamar a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.

Según pudo saber el canal Todo Noticias, la Fiscalía a cargo de Domínguez sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.

En ese contexto, el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero.

A su vez, también fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.

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La causa que tiene como protagonista al exprimer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires gira alrededor de su relación con Federico “Fred” Machado. El empresario, quien financió y brindó apoyo a Espert en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020.

Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.

La duda radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo. (TN)

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