Censura contra Adorni: el Gobierno confía en frenarla, pero los dialoguistas toman distancia

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complejiza a diario y pese a que en el Gobierno aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para desactivar los intentos de la oposición por aplicar una moción de censura, los sectores dialoguistas no descartan la posibilidad de habilitar el debate por la interpelación.

"Vamos a ver qué pasa en el Senado. En Diputados, si el radicalismo está de acuerdo, es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación", reveló una fuente del PRO al tanto de las negociaciones legislativas.

En Casa Rosada garantizan que los sectores socios acompañarán al Poder Ejecutivo en la intención de desarticular la voluntad del Partido Justicialista (PJ) que busca convocar a una sesión única para eventualmente tratar la remoción del funcionario en el Senado y el pedido de sesión para el martes 23 de junio con intención de debatir en Diputados los seis pedidos de interpelación.

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"Tenemos los votos para evitar la moción. Además, el proceso es muy enroscado", sostuvo un integrante de la mesa política. "No hayposibilidad", coincidió otra voz del reducido círculo.

Sin embargo, una fuente legislativa reveló que la oposición podría tener los votos para habilitar una sesión de interpelación al funcionario, aunque reveló que el oficialismo se encuentra en pleno proceso del poroteo necesario para intentar neutralizar los intentos.

Lo cierto es que se trata de un proceso complejo que requiere la aprobación de una de las dos cámaras para habilitar el pedido de interpelación, y en segunda instancia, la sanción de Diputados y el Senado para habilitar la moción de censura que implica la remoción inmediata del ministro coordinador. Todo debe ser aprobado por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los miembros presentes.

La complicación que atraviesa el Poder Ejecutivo gira en torno a la presión de la bancada del PRO y la Unión Cívica Radical que comenzaron a tomar distancia de las explicaciones expuestas por el ministro coordinador para intentar justificar su situación patrimonial.

En la recolección de respaldos trabajan la senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntros Estratégicos, Ignacio Devitt.

Con intención de contrarrestar la ofensiva opositora, la mesa política resolvió que Adorni asista a la Cámara de Senadores a principios de julio. Hasta entonces, el martes 2 y el jueves 7 figuran como fechas tentativas para que el funcionario brinde el primer informe de gestión. (NA)