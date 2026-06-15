¡Histórico! El debutante Cabo Verde le empató a la poderosa España

Fue batacazo. El humilde Cabo Verde pisó fuerte en su primer Mundial. Le empató a España 0 a 0, pero se festejó como una gran victoria para los africanos.

El cotejo, correspondiente a la primera fecha del Grupo H, se jugó en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Adham Makhadmeh, de Jordania, fue el encargado de impartir justicia.

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El seleccionado europeo no fue capaz de perforar la defensa rival, que sostuvo el empate con concentración y solidez.

Además. el arquero Vozinha tuvo muy buenas intervenciones.

El combinado de Luis de la Fuente --que tuvo que apelar al ingreso de Lamine Yamal-- no tuvo un buen partido, careció de circulación de balón y falló mucho en la definición.

Cabo Verde defendió bien, con un arquero en gran nivel y apenas cometió una infracción. Defendió en bloque bajo y no le dio espacios al rival.

Más tarde, a las 19, Uruguay y Arabia Saudita completarán el Grupo.