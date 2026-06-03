En medio de las tensiones, Bullrich se mostró con Karina Milei: “Trabajando juntas”

En medio de las tensiones por el pliego de la jueza María Victoria Michelli, Patricia Bullrich publicó una foto con Karina Milei: “Trabajando juntas”.

La imagen se da luego de los trascendidos de la presentación de la renuncia a la presidencia del bloque en el Senado y un malestar en el seno del Gobierno.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, expresó la exministra de Seguridad en su cuenta de X. El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la secretaria general de la Presidencia. “Todo paz y amor”, indicaron fuentes del Gobierno a este medio.

Las nuevas diferenciaciones públicas de Patricia Bullrich con el Gobierno generaron ruido dentro del oficialismo, pero en Casa Rosada insisten en desescalar tensiones y niegan un quiebre con la jefa de la bancada libertaria en el Senado. “Se dobla pero no se rompe”, sostienen.

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En las últimas semanas, la exministra de Seguridad hizo públicas varias diferencias de criterio con el Ejecutivo y algunos de sus funcionarios, alimentando las fricciones en el interior de La Libertad Avanza.

El reclamo a Manuel Adorni para que presente su declaración jurada y la entrega anticipada de la suya fueron algunas de esas muestras de autonomía, pero el tema volvió al centro de la agenda esta semana cuando Bullrich anticipó que no acompañaría la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser familiar de un periodista.

Con el argumento de que la decisión atentaba contra sus principios, la senadora porteña recurrió a una objeción de conciencia y le ofreció a Javier Milei dar un paso al costado como jefa de bloque en el Senado. “Toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición distinta a la suya pone su renuncia a disposición”, ratificó tras disertar en un foro de ciberseguridad en Mendoza. Sin embargo, el mandatario no hizo caso a la propuesta. (con información de TN)