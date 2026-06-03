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Villarruel recibió a Verónica Michelli y vuelve a posicionarse contra Milei

La Vicepresidenta se montó en la polémica por el intento del retiro del pliego y le abrió las puertas de su despacho.
 

 La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió ayer a Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo como jueza en un tribunal de La Plata. 

El pliego de Michelli, que ya pasó la Comisión de Acuerdos del Senado, está en discusión porque la Casa Rosada, a pedido del presidente Javier Milei, decidió retirarlo. 

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Su razón radica en que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, y que investiga el caso Libra, que involucra a Milei y a su hermana, Karina Milei. 

Esta acción de los Milei provocó que la jefa de bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, saliera a desmarcarse de la decisión del Poder Ejecutivo. 

Villarruel se montó en esta polémica y le abrió las puertas de su despacho del primer piso de la Cámara alta a Michelli para mostrarle su apoyo. (NA)

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