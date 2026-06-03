Descartan realizar una sesión especial para reclamar por la Zona Fría en Bahía Blanca

Sergio Prieta sprieta@lanueva.com Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

El Concejo Deliberante no realizará una sesión especial para reclamar por mantener a Bahía Blanca dentro de la Zona Fría como reclamó la semana pasada el intendente Federico Susbielles.

La iniciativa fue anunciada por el jefe comunal el viernes pasado, para que las diferentes bancadas del legislativo se expresen por la posibilidad de que en los próximos días el Senado nacional vote a favor de restringir los beneficios del 30 y 50% de descuento en las tarifas de gas que se otorgaron a nuestra ciudad en 2021.

Sin embargo, hasta entrada la tarde de ayer no había ningún pedido al legislativo y en los pasillos de Sarmiento 12 varios concejales aseguraron no estar de acuerdo con la realización de una sesión especial, por lo cual no habría consenso para realizarla.

Desde La Libertad Avanza y el PRO negaron avalar el pedido del jefe comunal, lo que trabaría la convocatoria y la posible aprobación de cualquier expediente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No obstante, pese a la imposibilidad de sesionar esta semana, desde el oficialismo pretenden que el tema se debata en la próxima sesión ordinaria y ya presentaron un proyecto de resolución que se tratará el jueves 11 de junio en el que manifiestan el rechazo a la idea de la eliminación de Zona Fría, al igual que Fabiana Úngaro (Avanza Bahía) que promueve una iniciativa similar. Es decir que todos los espacios políticos darán a conocer sus posicionamientos en la misma y el tema no se irá de la agenda.

En esos proyectos solicitan a senadores nacionales que no den apoyo a la idea impulsada por el gobierno nacional. "

Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional", dijo el jefe comunal a través de las redes.

Días atrás en un mensaje difundido en redes sociales, Susbielles sostuvo que la eventual quita del beneficio implicaría una situación crítica para cientos de familias en pleno invierno.

“Pretender quitar la Zona Fría es desconocer nuestra realidad climática y darle un nuevo golpe al bolsillo de la comunidad en un contexto que ya es muy difícil”, expresó al referirse al impacto que tendría la medida en las tarifas de gas para los usuarios.

En ese sentido no descartó presentar un amparo judicial por discriminación hacia nuestra ciudad ya que a su entender las condiciones climáticas de Bahía ameritan mantener el subsidio.