Súper Rugby Américas: Pampas le ganó a Peñarol 47-14 y aseguró localía en semifinales

Santiago Pernas (Pampas) se quedó con la pelota ante la presión de los uruguayos. Foto: prensa Peñarol (Felipe Mendaro) / SRA (Gaspafotos)

Pampas derrotó este viernes de manera categórica a Peñarol (Uruguay) por 47-14 como visitante y aseguró la ventaja deportiva en semifinales ante Capibaras XV, al quedar 2º en las posiciones.

Fue en partido por la fecha 14 (última de la etapa regular) y disputado en el estadio Charrúa de Montevideo, donde al cabo del primer tiempo el XV argentino ganó 33-7. Contó con el arbitraje de Gonzalo de Achával (UAR).

Los tries de Pampas fueron conseguidos por Santiago Pernas (8m.), Nahuel Clausen (13m.), Tobías Wade (16m. y 61m.), Marcos Camerlinckx (23m.), Jerónimo Ulloa (39m.) y Lucas Moresco (59m.). Las conversiones (6) a cargo de Estanislao Renthel.

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En el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón el hooker bahiense Francisco Lusarreta ingresó entre los relevos, mientras que Nahuel Zunini no participó de la convocatoria.

Peñarol descontó con dos tries de Juan Manuel Alonso (35m. y 66m.) convertidos por Justo Ferrario.

Con este triunfo la franquicia bonaerense cerró la fase clasificatoria con 10 victorias y cuatro derrotas, además de 14 punto bonus. Por su parte el Carbonero, que fue el campeón 2025, perdió la chance de acceder a los cruces por el campeonato (6 ganados, 8 derrotas).

La semifinal entre Pampas y Capibaras XV (la franquicia rosarina debutante) se jugará el próximo viernes 12 a las 21, en La Catedral (CASI).

En estos momentos Dogos XV (Córdoba), el líder del torneo, enfrenta de local a Yacaré XV (Paraguay), mientras que a las 21 se medirán Tarucas-Capibaras XV en suelo tucumano, donde los locales buscan asegurar la clasificación como 4º. Ambos cotejos se pueden ver por Disney+.

Este sábado va Selknam-Cobras Brasil, partido también relevante para conocer al rival de Dogos XV en caso de que perdiera Tarucas ya que Selknam está 3 puntos abajo.