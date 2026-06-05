Emocionante: el último mensaje del Indio Solari a Messi con miras al Mundial

El Indio Solari falleció en las últimas horas y dejó un vacío enorme en la Argentina, país que cantó y bailó sus inconfundibles letras durante décadas.

Antes de partir, el artista le grabó un mensaje a Lionel Messi pero nunca se atrevió a enviárselo. Luego de su muerte, el periodista Hernán Castillo reveló el contenido del audio.

"Lionel, compatriota...le habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien. De aquí en más te merecés una buena vida. Postdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo...estás para eso", deslizó el Indio Solari.

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El artista tuvo palabras elogiosas hacia Messi tras el título del mundo, como así también para con Dibu Martínez y la Scaloneta en general.

La huella del Indio Solari se entrometió en el fútbol, ya sea en las relaciones humanas como en sus letras propias que llegaron reconvertidas en canciones de cancha en los estadios del mundo.