Scaloni aseguró que Messi evoluciona bien y dio una advertencia sobre los lesionados

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este viernes, en la previa al encuentro de mañana con Honduras, que Lionel Messi evoluciona favorablemente de sus problemas físicos al igual que el resto de los lesionados, aunque aclaró que recién la semana próxima, luego del amistoso del martes contra Islandia, el cuerpo técnico definirá si habrá cambios o no en la lista para el Mundial 2026.

"Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado", expresó el DT en la conferencia de prensa y, sobre la evolución de aquellos jugadores que arrastran problemas físicos, alertó: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera. La próxima semana será clave para los lesionados".

Si bien este aviso, se supone, excede a la Pulga, lo cierto es que hay varios futbolistas tocados, como Nico González, Cuti Romero, Nico Paz, Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

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"En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas", expresó el santafesino y completó: "La semana que viene será importante para exigirlos (a los lesionados) y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar".

Por otra parte, el técnico se refirió al favoritismo con el que llegará al Mundial la selección campeona del mundo.

"Argentina siempre ha ido de animadora, ha sido una de las selecciones que la gente cree que llegarán al máximo. No cambiamos la expectativa por ser los campeones. Estos chicos están capacitados para soportar la presión, si es que esto implica una presión, yo creo que presión es otra cosa", sostuvo.

Por último, sobre el partido de este sábado, Scaloni confirmó que el arquero será Juan Musso y resaltó el nivel del conjunto centroamericano, que es dirigido por José Molina, quien fue su compañero en Deportivo La Coruña.

"Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país. Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad", señaló.

Otras frases destacadas del DT

-La decisión de Scaloni con quienes no fueron convocados: "No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo".

-El estilo de juego, un sello de la Scaloneta: "Tenemos una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Pero de ser necesario tenemos jugadores como para cambiar el estilo".

-Honduras, una buena prueba para el estreno con Argelia. "A Honduras la dirige un gran amigo, José Molina, que fue compañero mío en La Coruña. En algunas cosas tienen similitudes con Argelia, trataremos de plantear el partido y saber que algunas cosas nos servirán para el debut".