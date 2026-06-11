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ABSA informa que realizará trabajos en Cabildo

Producto de estas tareas puede existir baja presión en el suministro de agua.

Foto Archivo La Nueva

Desde ABSA informan que en la jornada de este jueves se realizarán tareas de reparación sobre una bomba que abastece a la red por lo que puede registrarse baja presión de agua en Cabildo.

Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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