ABSA informa que realizará trabajos en Cabildo

Desde ABSA informan que en la jornada de este jueves se realizarán tareas de reparación sobre una bomba que abastece a la red por lo que puede registrarse baja presión de agua en Cabildo.

Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.