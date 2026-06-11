Se conoció cuál será el partido que marcará el debut mundialista del árbitro argentino Yael Falcón Pérez
El referí, internacional desde 2022, será el segundo representante de la AFA que tendrá acción en la competencia después de Facundo Tello.
La FIFA dio a conocer los árbitros para los partidos número 9, 10, 11 y 12 del Mundial 2026 y uno de ellos fue asignado a Yael Falcón Pérez, que tendrá así su debut absoluto en la máxima competencia del fútbol. El argentino fue asignado para dirigir Suecia-Túnez, que se jugará el domingo 14 en Monterrey, México.
Falcón Pérez estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, quienes actuarán como jueces asistentes. El equipo arbitral en campo se completará con los costarricenses Juan Calderón (cuarto) y Juan Carlos Mora (reserva).
De esta manera, será el segundo argentino en tener acción en el Mundial después de Facundo Tello, quien estará a cargo de Canadá y Bosnia, el juego que inaugará ese país sede.
Falcón Pérez, de 37 años, logró su estatus de árbitro FIFA en 2022 después de una ascendente carrera que se inició en la Primera C de Argentina. En su recorrido, tiene dirigidos 11 partidos de Copa Sudamericana, 16 de la Copa Libertadores, 5 en la Liga Pro de Arabia Saudita y la reciente final del Torneo Apertura entre Belgrano y River. (TN)