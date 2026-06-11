Se conoció cuál será el partido que marcará el debut mundialista del árbitro argentino Yael Falcón Pérez

La FIFA dio a conocer los árbitros para los partidos número 9, 10, 11 y 12 del Mundial 2026 y uno de ellos fue asignado a Yael Falcón Pérez, que tendrá así su debut absoluto en la máxima competencia del fútbol. El argentino fue asignado para dirigir Suecia-Túnez, que se jugará el domingo 14 en Monterrey, México.

Falcón Pérez estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez, quienes actuarán como jueces asistentes. El equipo arbitral en campo se completará con los costarricenses Juan Calderón (cuarto) y Juan Carlos Mora (reserva).

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De esta manera, será el segundo argentino en tener acción en el Mundial después de Facundo Tello, quien estará a cargo de Canadá y Bosnia, el juego que inaugará ese país sede.

Falcón Pérez, de 37 años, logró su estatus de árbitro FIFA en 2022 después de una ascendente carrera que se inició en la Primera C de Argentina. En su recorrido, tiene dirigidos 11 partidos de Copa Sudamericana, 16 de la Copa Libertadores, 5 en la Liga Pro de Arabia Saudita y la reciente final del Torneo Apertura entre Belgrano y River. (TN)