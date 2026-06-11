Concejales libertarios le piden al Congreso endurecer las penas contra el maltrato animal

El bloque de concejales de La Libertad Avanza de nuestra ciudad presentó en las últimas horas un proyecto de resolución para pedirle al Congreso de la Nación reformas en la Ley contra el Maltrato Animal con sanciones más duras para quienes cometan esos actos de crueldad contra animales.

Además manifiestan "el más enérgico repudio" contra quienes cometieron los recientes hechos de violencia contra una nutria y una perra llamada "Chimenea" a la que desconocidos agredieron salvajemente.

"Estos hechos generaron un creciente preocupación en la sociedad y ponen de manifiesto la necesidad de continuar fortaleciendo las herramientas de prevención, concientización y sanción frente a este tipo de conductas", escribieron;

Además sostienen que "la indignación que estos episodios generan en la sociedad debe canalizarse a través de las instituciones democráticas y de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico" y que

"el camino para erradicar estas conductas requiere, además del fortalecimiento de las herramientas legales existentes y un profundo cambio cultural", relataron.

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La iniciativa se tratará este mediodía en el Concejo Deliberante y se espera que obtenga el apoyo de la totalidad de los bloques del legislativo.