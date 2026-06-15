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Mundial FIFA 2026.

Uruguay lo buscó por todos lados, pero terminó empatando ante Arabia Saudita

Fue 1 a 1 en Miami.

Foto: Olé

Uruguay empató esta noche ante Arabia Saudita, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial.

El partido en Miami terminó igualado 1 a 1, luego de que el elenco Charrúa hiciera todo gasto sobre todo en el complemento.

Arabia comenzó ganando a los Abdulelah Al-Amri, a los 41 minutos, y Uruguay llegó a la igualdad por intermedio de Maximiliano Araújo, quien marcó a los 80.

Tras este encuentro, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se medirá ante Cabo Verde, que hoy consiguió un histórico empate ante España, el domingo a las 19.

Mientras que los españoles cruzarán ante Arabia Saudita, también el domingo pero a las 13.

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