La Justicia investiga si Adorni hizo más compras para su casa del country y analiza diferentes chats

La Justicia puso la lupa sobre las conversaciones entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, la secretaria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si, además de una compra de colchones por más de $8 millones, se adquirieron otros elementos destinados a la casa del funcionario en el country Indio Cuá.

La investigación también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular del contratista.

La nueva línea de investigación surgió luego de que se comprobara que la factura de una compra realizada en junio de 2025 en Rosen The Store, por $8.183.303,25, fue emitida a nombre de Kocsis, que además habría pagado en efectivo.

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La operación ya había quedado bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de quien abonó la compra, el domicilio de entrega y la documentación respaldatoria para establecer quién fue el destinatario final de los bienes.

Ahora, la fiscalía también examina conversaciones entre Tabar y la secretaria del jefe de Gabinete. Según la información incorporada al expediente, Kocsis le enviaba fotografías al contratista de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.

Entre los elementos sobre los que intercambiaron mensajes figuran colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa. La investigación busca determinar si, además de los productos ya detectados, existieron otras compras relacionadas con el inmueble de Adorni en Indio Cuá.

La operación que ya fue identificada corresponde a la adquisición en Rosen The Store de tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas, por un total de $8.183.000.

Las nuevas medidas se suman a una batería de pruebas ordenadas por Pollicita en la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En una resolución de cinco páginas, el fiscal dispuso distintos requerimientos para profundizar varias líneas de investigación patrimonial.

Entre ellas, pidió información sobre eventuales vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo documentación sobre designaciones, funciones, remuneraciones y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.

También solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, y otra persona, con el objetivo de obtener información sobre los hechos investigados, las personas involucradas y eventuales referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni (el padre del jefe de Gabinete) que pudieran tener relación con la pesquisa actual.

Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, el fiscal requirió los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

La intención es determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que están bajo análisis en el expediente.

La investigación sobre las compras para la vivienda también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras costaron 245 mil dólares, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Según su testimonio ante la fiscalía, durante ese período se realizaron trabajos en distintos sectores de la propiedad de 400 metros cuadrados, incluyendo pisos, tareas en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado íntegramente por Adorni. Precisó que el pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo de 190 mil dólares a lo largo de 2025. El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó detalles sobre las personas que participaron en las obras. (TN)