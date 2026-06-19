Causa AFA: rechazaron un nuevo pedido de recusación presentado por Toviggino

La Cámara Penal Económico rechazó un nuevo pedido de recusación presentado por el tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino y, de esa manera, ratificó al juez Diego Amarante para que continúe al frente de la investigación.

El tribunal determinó que no hay pruebas de animosidad contra el acusado y señaló que la defensa no aportó elementos que demuestren una "enemistad manifiesta" o falta de imparcialidad por parte del magistrado, a pesar de que el dirigente presentara como notas periodísticas con información vinculada a su entorno, con las que sugería que Amarante era parte de una persecución en su contra.

Con esta decisión, la Justicia desestimó las sucesivas objeciones de la dirigencia de la AFA destinadas a apartar al juez Amarante del expediente que investiga la causa que involucra al tesorero de la entidad fubolística.

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En los inicios de la causa, y previamente a Toviggino, el magistrado procesó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a otros directivos por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por una suma que supera los $19.300 millones.

Paralelamente, la investigación añadió una ampliación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el supuesto uso de facturas falsas por más de $900 millones destinadas a la evasión fiscal. (NA)