Voto joven: La Libertad Avanza impulsa bajar a los 18 años la edad para poder ser concejal

El voto de los jóvenes es uno de los mayores apoyos con los que cuenta Javier Milei

La Libertad Avanza bonaerense presentó un proyecto para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para acceder a una banca en los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, en una iniciativa con la que busca fortalecer su vínculo con el electorado joven y ampliar la participación política de nuevas generaciones.

La propuesta fue presentada durante una jornada de juventud organizada por el espacio libertario y encabezada por el presidente partidario Sebastián Pareja, junto a los diputados provinciales Pablo Morillo, autor de la iniciativa, y Geraldine Calvella, además de referentes juveniles provinciales y nacionales.

El proyecto apunta a modificar una exigencia vigente desde 1889 que establece que para ser concejal en territorio bonaerense es necesario tener al menos 25 años.

Desde La Libertad Avanza consideran que se trata de una restricción "desactualizada" que no refleja el rol que los jóvenes ocupan actualmente en la vida política, social y productiva.

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“La propuesta plantea bajar a 18 años la edad de los jóvenes que puedan ser concejales en los 135 distritos de la provincia. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”, sostuvo Pareja durante el encuentro.

Por su parte, Morillo argumentó que la reforma busca terminar con una "contradicción injustificada". “Si un joven de 18 años puede asumir responsabilidades públicas como consejero escolar, también debe poder ser concejal. Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política”, afirmó.

Sebastián Pareja, diputado nacional, presidente y armador del partido en territorio bonaerense

La iniciativa se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza para consolidar su presencia entre los votantes jóvenes, uno de los segmentos donde el oficialismo obtuvo mejores desempeños electorales en los últimos años.

Desde el espacio remarcaron que el proyecto no garantiza cargos ni privilegios, sino que amplía la posibilidad de elegir y ser elegido dentro del sistema democrático bonaerense. (NA)