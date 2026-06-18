El Gobierno otorga la gestión de la principal vía exportadora a Jan de Nul-Servimagnus

El Gobierno nacional informó este lunes la finalización del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, tras adjudicar el contrato a la firma Jan de Nul–Servimagnus, que presentó la mejor oferta en la licitación pública.

Según el comunicado del Ministerio de Economía, la medida permitirá una reducción estimada del 13% en los costos logísticos vinculados al comercio exterior, además de impulsar una modernización integral de la infraestructura fluvial estratégica del país.

La Vía Navegable Troncal es el principal corredor de exportación de la Argentina, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior.

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El Gobierno destacó que la nueva etapa prevé obras de profundización, mejoras en la navegación e incorporación de tecnología para seguridad y control.

El proceso licitatorio fue presentado como transparente y sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. Además, contó con el respaldo de sectores productivos como la industria aceitera, exportadores de cereales y cámaras portuarias, así como de varias provincias del litoral.

Desde el Ejecutivo señalaron que el Estado mantendrá funciones de regulación y control, aunque dejará la gestión operativa en manos del sector privado, marcando el fin de una etapa de administración estatal directa sobre la vía navegable.

El cierre del proceso de licitación se formalizó a través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación completara las evaluaciones requeridas.

A través del comunicado oficial, las obras previstas permitirán que los buques completen la carga en los puertos de origen, con el objetivo de generar ahorros adicionales, ampliar la frontera productiva e incrementar la competitividad de los sectores productivos e industriales.

El Gobierno destacó además que el proceso licitatorio contó con el respaldo de usuarios privados, entre ellos la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

También señaló el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, que manifestaron su satisfacción por la conclusión del proceso.

De acuerdo con la información oficial, la licitación mantuvo criterios de transparencia pública y fue auditada en sus distintas etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo de la ONU que supervisó la aplicación de buenas prácticas internacionales en la gestión de infraestructuras soberanas.

La privatización de la Vía Navegable Troncal pone fin a la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y da paso a un esquema de inversión privada, mientras el Estado conservará funciones de control y supervisión. (Fuente: Ministerio de Economía, en la red X).