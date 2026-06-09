Suma y sigue: Diego Santilli y el apoyo de otro gobernador a la reforma electoral y la eliminación de las PASO

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con dos gobernadores en la Casa Rosada y sumó un apoyo clave para eliminar las PASO, la reforma electoral del Gobierno.

“Las internas deben resolverse dentro de los partidos”, manifestó el catamarqueño Raúl Jalil, luego de una reunión en el despacho de Interior junto a Santilli donde el mandatario peronista prometió su apoyo al proyecto del oficialismo.

Más temprano, el titular de la cartera Interior se había reunido con el neuquino Rolando Figueroa, quien destacó el acompañamiento del Gobierno en materia de obras de infraestructura para la provincia, pero evitó tomar un posicionamiento público sobre la iniciativa electoral.

En ambos encuentros, Santilli avanzó con el objetivo de medir si el oficialismo cuenta con margen para avanzar con la eliminación de las PASO en el Congreso. Al igual que sucedió en el pasado, el funcionario busca garantías a cambio de atender los reclamos y pedidos que vienen de las provincias.

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En el caso de Catamarca, el mandatario conversó con el ministro sobre el trabajo conjunto entre la provincia y Nación para el diseño de una zona franca en su distrito junto con una propuesta para bajar impuestos provinciales.

Por su parte, Figueroa expresó en sus redes su objetivo de trazar una hoja de ruta para planificar y ejecutar una serie de obras necesarias para el desarrollo de Neuquén.

El ministro del Interior junto al neuquino Rolando Figueroa

Además, se dejó entrever que el escenario electoral también se coló en el temario, en un contexto donde La Libertad Avanza todavía diseña sus acuerdos en cada distrito de cara al próximo año.

En esta dinámica que proponen desde Casa Rosada, al margen de Santilli, forman parte de ese diseño el armador Eduardo Menem y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. (TN)