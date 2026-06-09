El PJ bonaerense lanzó una campaña masiva en redes sociales para lograr la afiliación de jóvenes

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña masiva de afiliación a través de sus redes sociales, respaldada por el lanzamiento de una plataforma digital especialmente diseñada para modernizar y ampliar el padrón electoral del distrito más grande del país.

Según informaron desde el sello partidario, la convocatoria está abierta para ciudadanos argentinos —tanto hombres como mujeres— a partir de los 16 años, cuyo último domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentre en territorio bonaerense.

El anuncio formal fue encabezado por el presidente del PJ provincial y gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al secretario general del partido, Mariano Cascallares, durante una recorrida por la histórica casa de la calle Gaspar Campos, en el partido de Vicente López, donde residió el general Juan Domingo Perón tras su regreso al país.

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“Desde Gaspar Campos, la última morada del General Perón, estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo, más abierto", destacó Kicillof.

En sintonía con la disputa política actual, contra el gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense agregó: "En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, el sálvese quien pueda, nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, invitamos a todos y todas a afiliarse”.

El principal objetivo táctico de la iniciativa es terminar con la brecha generacional de afiliados. De acuerdo con los datos actuales de la fuerza política, el padrón del PJ bonaerense registra 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios, pero muestra signos inequívocos de envejecimiento: la edad promedio actual es de 59,7 años.

En términos de composición por género, las estadísticas del partido revelan una marcada preponderancia femenina: el 55,6% de los afiliados son mujeres (640.351) frente al 44,4% de hombres (511.825), lo que representa una relación de 125 mujeres por cada 100 hombres a nivel provincial.

Con este proceso en marcha, el peronismo bonaerense explicó que la inscripción se iniciará de manera virtual a través del sitio web oficial *afiliacionespjpba.com*, disponible también en los perfiles de redes sociales del partido.

Una vez ingresados los datos en la planilla de preafiliación digital mediante la opción "Me quiero afiliar", las autoridades del PJ de cada distrito local se pondrán en contacto con el solicitante para formalizar y completar el trámite de manera presencial. (NA)