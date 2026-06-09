Berni dice que Massa fue un “adelantado” y pidió que "vuelva a participar en política"

Sergio Berni elogió al exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa al señalar que le parece “una de las personas más brillantes que tiene la política argentina” y expresó su deseo de que vuelva a participar activamente en la vida política.

Berni sostuvo que Massa fue “un adelantado” durante el debate presidencial y afirmó que había anunciado situaciones que, según su visión, finalmente ocurrieron.

“Me parece que fue un adelantado en esa discusión del debate presidencial. Massa anunció todo esto que iba a pasar y está pasando, lamentablemente”, expresó Berni en declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además, remarcó que hubiera sido deseable que esas advertencias no se concretaran. “A todos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las secuelas de este gobierno”, indicó.

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Por último, Berni manifestó su expectativa de que Massa retome protagonismo político. “Ojalá tome el impulso necesario, ojalá se defina a participar. Me parece un actor muy importante en la política y ojalá lo podamos ver otra vez”, concluyó. (NA)