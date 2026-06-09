Marcha atrás: finalmente Milei no irá a Córdoba para los ejercicios militares con tropas de EE.UU

Finalmente, el presidente Javier Milei no participará de la etapa operativa del ejercicio militar que se celebrará en la provincia de Córdoba el próximo miércoles en conjunto con Estados Unidos "Daga Atlántica".

Fuentes oficiales sostuvieron que el mandatario no tiene en agenda su presencia en la actividad que forma parte de un programa de adiestramiento binacional autorizado por el Gobierno, pero contará con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El ejercicio incluirá la participación de unidades especiales, sistemas de comunicación táctica, aeronaves, drones y tecnología de visión nocturna. En representación del país participan unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

El entrenamiento apuesta a fortalecer la cooperación estratégica y la interoperabilidad entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa al tiempo que configura un nuevo gesto de la administración libertaria para potenciar el alineamiento con la Casa Blanca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, se da en la previa a una nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos programado para los festejos por el Día de la Independencia el próximo 4 de julio. (NA)