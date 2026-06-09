Karina Milei encabezó la inauguración de una escuela de dirigentes de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza de la Ciudad de Buenos Aires inauguró oficialmente su Escuela de Dirigentes en el barrio de Recoleta, un espacio de formación destinado a preparar a los futuros profesionales y referentes que asumirán los desafíos de la gestión pública en los próximos años.

La apertura contó con la participación de la presidente de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei; la presidente del bloque de legisladores en CABA, Pilar Ramírez; integrantes del bloque de legisladores porteño y 60 alumnos que forman la primera camada de esta nueva iniciativa.

Según informaron, la Escuela tendrá como objetivo brindar herramientas prácticas y conocimientos aplicados para formar cuadros técnicos, profesionales y políticos comprometidos con los valores de la libertad y preparados para desempeñarse en áreas de gestión, administración pública, formulación de políticas y liderazgo institucional.

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Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo, funcionarios que trabajan en la gestión pública, integran la propuesta académica.

Además, explicaron que la Escuela incorporará un Laboratorio de Ideas, pensado como un ámbito permanente de análisis, debate y elaboración de propuestas innovadoras para enfrentar los principales desafíos que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires.

“Queremos preparar a quienes tendrán la responsabilidad de gestionar, representar las ideas de la libertad y llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad. Formar dirigentes es construir el futuro", afirmó Karina Milei.