El Senado iniciará el debate sobre el nuevo Estatuto del Periodista Profesional

Meses después de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional como parte de la ley de Modernización Laboral, el Senado iniciará el debate para la elaboración de un nuevo estatuto que regule las condiciones de trabajo de los periodistas.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta se reunirá este martes a las 15 hs en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta para iniciar la discusión, con la presencia de expositores invitados de organizaciones sindicales de prensa como SIPREBA y FATPREN.

El proyecto de ley para crear el nuevo Estatuto del Periodista Profesional será presentado por la titular de la comisión, Carolina Moisés (Convicción Federal).

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"Además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos", adelantó un comunicado del equipo de prensa de la senadora jujeña.

La lista de invitados se compone, entre otros, de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); María Ana Mandakovick, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN); Diego Miner, de la Asociación de Periodistas de Corrientes; y Pablo Jiménez, de la Asociación de Prensa de Santa Fe.

El Estatuto del Periodista Profesional, reglamentado en la Ley 12.908 de 1946 fue derogado en el Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral aprobada y promulgada en marzo de este año.

En el marco de una negociación, los sindicatos lograron que al menos se mantenga la vigencia del estatuto hasta el 31 de diciembre de este año, para tener un tiempo que les permita aprobar una nueva norma que lo reemplace.

“Este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral. Además, continuó con el ajuste en los medios públicos", cuestionó la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi.

"No podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas”, señaló. (N/A)