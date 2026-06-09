En medio de la caída en la producción y las ventas, Diputados recibirá a la UIA y a CAME

En medio de la caída de la producción industrial y de las ventas minoristas, la Cámara de Diputados recibirá a directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) para analizar la dura realidad de las pymes y la industria.

La comisión de Industria presidida por el santacruceño José Luis Garrido se reunirá en el anexo de la Cámara baja este martes a las 15 con el objetivo de "establecer una agenda de trabajo que contribuya a atender las principales problemáticas".

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la CAME, las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 1,2% interanual en mayo y acumulan una caída del 3,1% en los primeros cinco meses del año.

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El dato implica un nuevo descenso, sumando más de un año de contracción, con bajas en todos los meses del actual calendario: caída del 3,2% en abril, 0,6% en marzo, 5,6% en febrero y 4,8% en enero. La última medición interanual positiva fue en abril del 2024.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios registraron una suba en el consumo del 1,2% en el quinto mes del año respecto de abril.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el balance operativo de mayo evidenció una reconfiguración estructural en el patrón de consumo minorista”, señalando que “ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos”.

En contraste, plantearon que “los sectores orientados a bienes no esenciales absorbieron el mayor impacto recesivo, demostrando que el ingreso disponible de los hogares se encontró focalizado casi con exclusividad en el mantenimiento de la canasta básica”.

Además, el reporte puntualizó que “desde la perspectiva de la oferta, la tracción del volumen de ventas dependió estrictamente de la inyección de herramientas financieras, liquidaciones forzadas y eventos masivos de comercio electrónico”.

Por otro lado, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) que elabora la UIA se ubicó en 43,5 puntos en abril y mejoró 7 puntos porcentuales frente al promedio del primer trimestre de 2026.

Si bien el resultado mostró una mejora en el indicador, explicaron que el alza respondió a "la baja base de comparación generada por la estacionalidad de enero".

Medido contra el mismo mes de 2025, la situación empeoró y cayó 2,2 puntos porcentuales.

Según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los resultados negativos predominaron en las principales variables: 4 de cada 10 industrias relevadas marcó un retroceso en su producción y ventas.

En particular, el 38% de las empresas relevadas indicó que su nivel de producción cayó; en las ventas el resultado se agudizó y alcanzó el 45,5% para las internas y 30,4% para las exportaciones.

Para las micro y pequeñas empresas el resultado se agravó: enfrentaron una situación más compleja en términos de producción (43,9% indicaron caídas) y ventas (52,8% con caídas).

Por su parte, las medianas y grandes mostraron un peor desempeño en materia de empleo (30% registró una disminución de su dotación de personal).

En cuanto al empleo, el MDI de abril continuó mostrando señales de debilidad, donde el 22,4% de las firmas relevadas redujo su dotación.

"Si bien se desaceleró respecto al relevamiento anterior, es el tercer valor más elevado de toda la serie", señala el informe.

Entre quienes ya ajustaron personal, el 35,1% también redujo turnos, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% suspendió trabajadores.

Respecto a los pagos, el 44,9% tuvo problemas para pagar íntegramente al menos uno de los siguientes pagos en abril: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos.

El pago de impuestos (33,8%) y proveedores (32,2%) se ubicaron como los de mayor problema.

A su vez, el 6,1% presentó atrasos en todos los conceptos mencionados, una proporción que —aunque reducida— significó el cuarto valor más alto desde enero de 2021.

El aumento del endeudamiento y el pago de intereses aparecen como las dos consecuencias que más afectaron el sistema de pagos, con 36,3% y 33,9% respectivamente. Sólo para el 10,1% no hubo impactos significativos.

El MDI destaca el aumento que viene arrojando la dificultad para competir frente a los bienes traídos del exterior (15,6%), un reclamo que la UIA mantiene vigente y se lo comunicó al Gobierno en distintas ocasiones. (N/A)