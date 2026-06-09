Caso Adorni: el celular del contratista ya está en manos de la Justicia para ser peritado

El teléfono celular del contratista Matías Tabar ya se encuentra en la Justicia para ser analizado con detalle, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la órbita del juez Ariel Lijo.

Hasta el momento, la extracción de la información del dispositivo móvil ya se completó de forma exitosa en el Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) y contó con la supervisión de un perito designado por la defensa del funcionario libertario.

El peritaje del iPhone 15 de Tabar incluye el traspaso de todos los datos que contiene, hacia un disco rígido, que ya quedó a disposición de los investigadores. Por lo pronto, el material será analizado en las próximas horas, tanto en el CIJ como en la fiscalía federal que intercede, a cargo de Gerardo Pollicita.

Los investigadores examinarán las comunicaciones directas, los chats y llamadas telefónicas y por whatsapp que mantuvo el contratista con Adorni, antes de que Tabar prestara declaración testimonial.

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También se analizará la documentación, las facturas y todos los registros vinculados a las refacciones que se realizaron en el inmueble que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cuá, valuadas en 245.000 dólares.

Paralelamente a la revisión del teléfono, la fiscalía prepara un requerimiento formal para que finalmente Adorni brinde una justificación de las inconsistencias patrimoniales detectadas tanto en sus gastos como en sus deudas personales.

Por lo pronto, el jefe de Gabinete tiene previsto presentar su declaración jurada a mitad de mes, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Desde Casa Rosada, detallaron que la documentación se entregará el lunes 15 de junio como la fecha tope absoluta.

Asimismo, el Poder Ejecutivo confirmó que la documentación se encuentra en proceso de revisión final antes de ser enviada formalmente a la Oficina Anticorrupción. (NA)