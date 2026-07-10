Drones agrícolas: ¿cuál es el punto clave para el éxito de la aplicación?

Una mejor estrategia mejora la efectividad biológica, promueven una producción sustentable al reducir el consumo de agua y la huella de carbono. / Fotos: Archivo La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En la nueva era de la agricultura, la vertiginosa aparición de los drones (con no pocas virtudes y bondades) apunta a lograr la mayor eficiencia posible donde el lápiz se afina cada vez más a partir de esta tecnología de precisión.

Así entonces, en una reciente convocatoria de capacitación técnica centrada en la pulverización inteligente y en la optimización del uso de drones agrícolas realizada en la localidad bonaerense de Bragado (auspiciada por la Fundación Benet), una de las principales conclusiones apuntó a demostrar cómo la configuración operativa, especialmente a partir del tamaño de la gota, supera en importancia al volumen de líquido utilizado.

Mediante pruebas comparativas, los asistentes observaron que ajustar los parámetros técnicos permite elevar la eficiencia de aplicación de un 53 % a casi un 98 %. Estas mejoras no solo incrementan la efectividad biológica, sino que promueven una producción sustentable al reducir el consumo de agua y la huella de carbono.

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Los distintos actores de la cadena admiten que el tamaño de la gota es un factor determinante en la eficiencia de la pulverización agrícola, ya que influye directamente en la cobertura y en la calidad del tratamiento. Veamos:

—Relación con la calidad de aplicación: en las pruebas iniciales con drones, el uso de parámetros habituales generaba gotas grandes (superiores a los 300 micrones), lo que resultaba en una calidad de aplicación de apenas el 53 % para fungicidas.

—Mejora mediante la reducción del tamaño: al ajustar los equipos para generar gotas más pequeñas, de entre 100 y 150 micrones, y reducir el volumen de agua (de 12 a 5 o 3 litros por hectárea), la eficiencia de la aplicación aumentó de manera significativa, alcanzando valores de entre el 97 % y 98 %.

—Eficiencia versus volumen: se destacó que la eficiencia no depende únicamente del volumen de líquido utilizado, sino —fundamentalmente— de la elección correcta del tamaño de gota en función de la configuración operativa y el objetivo biológico que se busca controlar.

—Impacto en la sustentabilidad: un tamaño de gota adecuado permite optimizar el uso de agroquímicos; reducir el consumo de agua y mejorar el aprovechamiento de los recursos, lo que disminuye la huella de carbono de la operación.

—Conocimiento técnico: estos criterios de eficiencia vinculados al tamaño de la gota, la deriva y la penetración en el cultivo se basan en la experiencia acumulada durante décadas por la aviación agrícola, conocimientos que, ahora, se aplican para mejorar el desempeño de los drones.

En buen romance, el tamaño de la gota es la variable técnica que permite pasar de una aplicación mediocre a una de máxima precisión, permitiendo que el producto llegue de manera más efectiva al objetivo.

La misma jornada bragadense sirvió, también, para integrar conocimientos consolidados con las nuevas tecnologías. Gran parte de los criterios técnicos aplicados provienen de la experiencia de décadas de la aviación agrícola en aspectos críticos como el control de la deriva, la penetración en el cultivo y la eficiencia de aplicación.

En este sentido, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) destacó su compromiso en aportar este conocimiento técnico para acompañar la evolución de los drones agrícolas, asegurando que las nuevas herramientas mantengan los estándares de excelencia del sector.

La experiencia dejó en claro que la tecnología, cuando es guiada por el conocimiento técnico y la medición en tiempo real, es la herramienta más poderosa para producir de manera más eficiente y sustentable en el sector agropecuario nacional.

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