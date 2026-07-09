Mucho más que una degustación: la experiencia que combina vinos, gastronomía y compromiso social

El próximo Viernes 7 de Agosto, el Salón Luz y Fuerza será escenario de la 10° edición de este encuentro que combina vinos de excelencia, gastronomía de primer nivel y un fuerte compromiso solidario, consolidándose como uno de los eventos benéficos más importantes de Bahía Blanca.

A lo largo de estos diez años, La Noche de las Etiquetas logró posicionarse como uno de los grandes encuentros sociales de la ciudad. Empresarios, profesionales, amantes del vino y público en general encuentran allí mucho más que una degustación: una experiencia donde la calidad, el networking, la buena gastronomía y la solidaridad conviven en una misma noche.

Durante la noche, los asistentes podrán recorrer un amplio circuito de degustación con más de 40 bodegas de distintas regiones vitivinícolas del país, descubrir nuevas etiquetas, conversar con sus representantes y disfrutar de una propuesta gastronómica especialmente diseñada para acompañar cada copa. Todo en un ambiente distendido, elegante y pensado para compartir.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com